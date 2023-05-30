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Mauro Icardi'den transfer açıklaması

23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da zaferin mimarlarından olan Mauro Icardi transfer olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı. Ligden sonra bir tatil yapacağını ve sonra karar alacağını belirten Arjantinli golcü, Galatasaray'da mutlu olduğunu da belirtti

Giriş: 30.05.2023 - 22:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mauro Icardi'den transfer açıklaması
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıları Başkent'te attığı iki golle zafere taşıyan Mauro Icardi şampiyonluk sonrasında açıklamalar yaptı.

Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.

Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı

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