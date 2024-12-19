"İYİ GİDİYORUZ"

Arjantinli golcü, yaptığı gönderiye; "Hiçbir şey, gerçeği savunmak için savaşmaya kararlı bir kalpten daha güçlü değildir. Görünen o ki, iyi gidiyoruz" notunu ekleyerek, bu zorlu süreçte kararlı ve güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti.