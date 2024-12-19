Mauro Icardi, yine johnny Depp'li göndermede bulundu
Velayet davası hakkında WhatsApp mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'ya, Mauro Icardi ikinci kez Johnny Depp'li göndermede bulundu
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sancılı boşanma süreci ve Wanda Nara ile yaşadığı velayet anlaşmazlıklarıyla gündemde.
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Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul'da dava açmıştı.
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Bu gelişmenin ardından, Wanda Nara, Mauro Icardi ile kızları hakkında yaşadığı WhatsApp tartışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.
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Bu paylaşımın hemen ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabında, bir kez daha dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard’in olaylı boşanma sürecine atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu.
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"İYİ GİDİYORUZ"
Arjantinli golcü, yaptığı gönderiye; "Hiçbir şey, gerçeği savunmak için savaşmaya kararlı bir kalpten daha güçlü değildir. Görünen o ki, iyi gidiyoruz" notunu ekleyerek, bu zorlu süreçte kararlı ve güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti.
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DAHA ÖNCEDE JOHNNY DEPP'Lİ GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU
Ayrıca Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda da Johnny Depp ve Amber Heard’in çekişmeli boşanma davalarına ait bir fotoğraf paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagarm
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