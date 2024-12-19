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        Haberler Magazin Mauro Icardi, yine johnny Depp'li göndermede bulundu- Magazin haberleri

        Mauro Icardi, yine johnny Depp'li göndermede bulundu

        Velayet davası hakkında WhatsApp mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'ya, Mauro Icardi ikinci kez Johnny Depp'li göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:57
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          Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sancılı boşanma süreci ve Wanda Nara ile yaşadığı velayet anlaşmazlıklarıyla gündemde.

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          Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul'da dava açmıştı.

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          Bu gelişmenin ardından, Wanda Nara, Mauro Icardi ile kızları hakkında yaşadığı WhatsApp tartışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.

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          Bu paylaşımın hemen ardından Mauro Icardi, sosyal medya hesabında, bir kez daha dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard’in olaylı boşanma sürecine atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu.

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          "İYİ GİDİYORUZ"

          Arjantinli golcü, yaptığı gönderiye; "Hiçbir şey, gerçeği savunmak için savaşmaya kararlı bir kalpten daha güçlü değildir. Görünen o ki, iyi gidiyoruz" notunu ekleyerek, bu zorlu süreçte kararlı ve güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti.

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          DAHA ÖNCEDE JOHNNY DEPP'Lİ GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

          Ayrıca Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda da Johnny Depp ve Amber Heard’in çekişmeli boşanma davalarına ait bir fotoğraf paylaşmıştı.

          Fotoğraflar: Instagarm

        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
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