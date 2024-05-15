Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        61
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Kasımpaşa
        KSM
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        36
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den taraftarlara imzalı krampon - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den taraftarlara imzalı krampon

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi taraftarlara jest yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcu, bu sezonun hatırası olarak taraftarlara imzalı krampon hediye edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mauro Icardi'den taraftara jest!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray forması ile görev aldığı maçlardaki üstün performansı ile değil, toplumsal konulardaki duyarlılığı ve sempatik karakteri ile Süper Lig’in en sevilen ismi olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, taraftarlara imzalı krampon hediye verecek.

        Icardi, Galatasaray Spor Kulübü’nün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulaması üzerinden sadece Türkiye’deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve Galatasaray’a gönül vermiş Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlara 2023-2024 sezonunun hatırası olarak imzalı krampon hediye verecek.

        REKLAM

        SADECE GALATASARAYLI TARAFTARLAR'IN DEĞİL, FARKLI TAKIM TARAFTARLARININ DA GÖZDESİ

        Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu olan Socios.com uygulamasını indirerek, Galatasaray’ın bazı kararlarında söz sahibi olmak isteyen taraftarlar, dünyanın her yerinden takımlarına destek veriyor. Uygulama içerisinde, Türkiye dışından 100’e yakın ülkeden binlerce Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili oylamalar ve anketlerde en aktif olan taraftarlar aynı zamanda.

        Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in forma numarasını da taraftarlar belirlemişlerdi. Socios.com uygulaması üzerinden yapılan ve Mertens’in giyeceği forma numarasını taraftarlara sunan anket sadece 24 saat sürmüş, Türkiye dışından 76 ülkeden binlerce Galatasaraylı taraftar ankete dahil olmuştu.

        Uygulama içerisinde yer alan Galatasaray maç biletlerine, Galatasaray lisanslı ürünlerine sadece Türkiye’den değil, dünyanın birçok yerindeki taraftarlar ilgi gösteriyor. Icardi imzalı formalar, Icardi’nin gol sevincinin yer aldığı özel olarak tasarlanan GS Store atkıları, İspanya’dan İtalya’ya, Portekiz’den Arjantin’e kadar dünyanın birçok bölgesinden farklı takımların taraftarlarının en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kavala’nın yeniden yargılama talebi reddedildi
        Kavala’nın yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Habertürk Anasayfa