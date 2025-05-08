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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında! Emsal karar çıkması bekleniyor!

        İstanbul'da vahşice bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında ikinci duruşma Kartal'da Anadolu Sarayı'nda gerçekleşiyor. 24 yıla kadar hapis talep edilen davada, Minguzzi'yi bıçaklayan B.B. ve tekmeleyen U.B. hakkında emsal karar bekleniyor. Duruşma öncesi açıklama yapan ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Biz pazar yerinde faille Mattia Ahmet'in ilk kez karşılaşmadığını, parkta daha önce karşılaştıklarını, sonra takip ettiklerini, ikinci görüşmede 'seni deşerim' dediğini, üçüncü görüşmede ise 6 kez bıçakladığını söyledik. Yani olay pazarda başlamıyor. Şahsıma, eşime, aileme yönelik tehditler aldık ve bunları savcılığa bildirdik" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:03
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        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
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        İstanbul'da, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi (15), ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

        ZANLILAR TUTUKLANMIŞTI

        Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hakim karşısına çıkan zanlılarla ilgili emsal karar bekleniyor.

        Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren B.B., metro istasyonunda olayı böyle anlatmıştı.
        Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren B.B., metro istasyonunda olayı böyle anlatmıştı.

        "TEHDİTLERİ SAVCILIĞA BİLDİRDİK"

        Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Kartal'da Anadolu Sarayı'nda duruşma öncesi şu açıklamada bulundu: "Şahsıma, eşime, aileme yönelik tehditler aldık ve bunları savcılığa bildirdik. Tehditle ilgili mesajı aldık ve korkmuyoruz. Davayla ilgili bir örgüt soruşturması açıldı. Biz geçen celse, keşif talep etmiştik. Biz pazar yerinde faille Mattia Ahmet'in ilk kez karşılaşmadığını, parkta daha önce karşılaştıklarını, sonra takip ettiklerini, ikinci görüşmede 'seni deşerim' dediğini, üçüncü görüşmede ise 6 kez bıçakladığını söyledik.

        "OLAY, PARKTA TEHDİTLE BAŞLIYOR"

        Olay öncesinde bu canilerin, ilk defa parkta tehdidiyle başlıyor. Şüpheliler, iki gruba ayrılarak takip edip pazara geliyorlar. 08.11'deki temastan önce zanlı tezgahtan bıçağı alıyor. Keşif talebimiz reddedildi. Şiyatemizin ardından dün 14 ve 17 yaşındaki iki fail de tutuklandı. Bu yargılamanın 4 sanığı vardır. İkisi sanık, ikisi şüpheli olarak.

        "OLAYI GÜLEREK ANLATIYOR"

        En acı olanı, metrobüs durağında bunu gülerek anlatıyorlar. Burada pişmanlık yok. Umut ediyorum adalet tecelli eder. Bugün iki tanık dinlenecek, tutuklulardan biri de dinlenecek.

        Biz sanıkların salona getirilmesini istedik ancak mahkeme güvenlik endişesiyle görüntülü olarak yargılanacak. Faillerden birisi kolejde okuyor ekonomik durumu iyi."

        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
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        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #Son dakika haberler
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