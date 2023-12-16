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        Haberler Dünyadan Matthew Perry'nin ölüm sebebi beli oldu

        Matthew Perry'nin ölüm sebebi beli oldu

        Matthew Perry'nin ölüm sebebi belli oldu. Otopsi sonucuna göre 54 yaşındaki aktörün 'anestezik ketaminin akut etkileri' nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 01:25 Güncelleme: 16.12.2023 - 01:39
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        Matthew Perry'nin ölüm sebebi beli oldu
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        AP'nin haberine göre; Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından yapılan otopsi açıklamasında Perry'nin jakuzisinde kazara boğulduğu bildirildi.

        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda

        Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan Friends'de Chandler Bing karakteriyle hem hafızalara hem de kalplere kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evinde jakuzisinde boğularak yaşamını yitirmiş, hayranlarını yasa boğmuştu.

        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti

        Ünlü aktör çok erken yaşlardan beri alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle mücadele vermiş, yaşamının son yıllarında da bağımlılara yardım etmeye kendini adamıştı.

        Friends ekibi ( soldan sağa ): David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Matt LeBlanc.

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