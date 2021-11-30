"ŞU AN TERCİH ETTİĞİM BİR YOL DEĞİL"



Ünlü aktör, "Teksas'ın küçük bir kasabasında doğup bir gün siyasi liderlik düşüneceğim hiç aklıma gelmezdi. Siyaset düşünmek için alçakgönüllü ve ilham verici olmak gerekiyor. Ancak şu an tercih ettiğim bir yol olmadığını fark ettim." dedi.



McConaughey aynı zamanda, lider olduğuna inandığı girişimcileri, işletmeleri, vakıfları, hizmet ve güven inşa etmeyi misyon edinen organizasyonları destekleyerek, üretmeye devam edeceğini ifade etti.