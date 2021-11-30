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Matthew McConaughey, Teksas valiliğine aday olmaktan vazgeçti: Tercih ettiğim bir yol değil! - Magazin haberleri

Matthew McConaughey, Teksas valiliğine aday olmaktan vazgeçti

Daha önce siyasete girebileceğinin sinyalini veren Oscar ödüllü oyuncu ve yapımcı Matthew McConaughey, bu düşüncesinden vazgeçtiğini duyurdu. Teksas valiliği için aday olmayacağını ifade eden McConaughey, "Siyasetin şu an tercih ettiğim bir yol olmadığını fark ettim" dedi

30.11.2021 - 12:02 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı aktör Matthew McConaughey (52), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla seçimle elde edilen bir makamın şu an tercih etmediği bir yol olduğunu, kendi devletinin vatandaşlarına kamu görevinden başka yollarla hizmet etmek istediğini açıkladı.

  • McConaughey çektiği üç dakikalık videoda, hizmet ve sorumluluk değerlerinden ve yerel, ulusal siyasetteki sorunlardan da bahsetti.

  • Oscar ödüllü oyuncu gönderisinde, Teksas valiliğine aday olmayı düşünürken, dışarı çıkıp insanlarla konuştuğunu, onları dinlediğini, birçok şey öğrendiğini söyledi.

    McConaughey, Teksas ve Amerikan siyasetini ölçtüğünü, çalıştığını ve nasıl en iyi şekilde hizmet edebileceği konusunda kafa yorduğunu belirtti.

  • "ŞU AN TERCİH ETTİĞİM BİR YOL DEĞİL"

    Ünlü aktör, "Teksas'ın küçük bir kasabasında doğup bir gün siyasi liderlik düşüneceğim hiç aklıma gelmezdi. Siyaset düşünmek için alçakgönüllü ve ilham verici olmak gerekiyor. Ancak şu an tercih ettiğim bir yol olmadığını fark ettim." dedi.

    McConaughey aynı zamanda, lider olduğuna inandığı girişimcileri, işletmeleri, vakıfları, hizmet ve güven inşa etmeyi misyon edinen organizasyonları destekleyerek, üretmeye devam edeceğini ifade etti.

  • HALK DESTEKLEMİŞTİ

    Öte yandan yapılan bir ankete göre, McConaughey’in Texas valisi seçilme ihtimali, görevdeki Greg Abbott’tan yüksek çıkmıştı. Dallas Morning News’in anketi de Teksaslıların neredeyse yarısının valilik için oylarını McConaughey’e vereceğini göstermişti. Ankete göre, Teksaslıların yüzde 43’ü desteklerken, oyların yüzde 35’inin görevdeki vali Abbott’a gittiği görülmüştü.

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