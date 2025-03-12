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        Haberler Dünyadan Matthew McConaughey'in sinemaya dönüş filmine dakikalarca ayakta alkış - magazin haberleri

        Matthew McConaughey'in sinemaya dönüş filmine dakikalarca ayakta alkış

        Beyazperdeye 6 yıl arada sonra dönen Matthew McConaughey'in 'The Rivals of Amziah King' filmi, ABD'deki festival gösteriminde dakikalarca ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:59
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        Filmi dakikalarca ayakta alkışlandı
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        2013 yapımı 'Sınırsızlar Kulübü'ndeki (Dallas Buyers Club) performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanan Matthew McConaughey, en son 2019'da Guy Ritchie'nin suç filmi 'The Gentlemen'da rol almıştı. 55 yaşındaki McConaughey'nin yıllar sonra beyazperdeye döndüğü 'The Rivals of Amziah King', ABD'nin Austin kentindeki SXSW Festivali'nde izleyicilerle büyük bir alkış almayı başardı. Genelde; Venedik Film Festivali ve Cannes Film Festivali'nde sık gerçekleşen ayakta alkışlanma, bu festivalde pek sık rastlanan bir durum değil.

        2023'te 'En İyi Film' dalında Oscar kazanan 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın (Everything Everywhere All at Once) prömiyerine 3 yıl önce SXSW Festivali'nin ev sahipliği yapmış olması, 'The Rivals of Amziah King'in de Oscar yarışına girebileceği şeklinde yorumlandı.

        Oklahoma'nın kırsal ormanlarında geçen film, karizmatik ve müzikle uğraşırken bir yandan da kasabanın en iyi balını üreten 'Amziah King'in hikâyesini merkeze alıyor. Yıllardır görüşmediği evlatlık kızı aniden geri döndüğünde 'Amziah', onunla yeniden bağ kurma fırsatını değerlendirmek istiyor. Ancak bal ticareti sandığından çok daha acımasızlaşıyor.

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        Filmin galasına 2012'den bu yana evli olduğu eşi Camila Alves ve 16 yaşındaki oğlu Levi ile birlikte katıldı

        Filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey'nin yanı sıra Kurt Russell, Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan ve Cole Sprouse gibi isimler de yer alıyor. McConaughey, film gösteriminden önce sahneye çıkarak izleyicilere; "Ekranda ya da bir filmde en son görünüp oynamamın üzerinden 6 yıl mı geçti? Peki, bu filme neden dâhil oldum? Bu hikâyede gerçek bir mizah var, büyük bir masumiyet, koca bir yürek ve devasa bir ruh var" diye konuştu.

        McConaughey filmin bir grup uyumsuz ve dışlanmışın bir araya gelişini anlattığını da hatırlatarak, "İşte bu yüzden bu filmde yer aldım. Bir de bu film bir nevi müzikal!" ifadesini kullandı.

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        #Matthew McConaughey
        #sinema
        #film

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