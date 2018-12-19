Özel ekip oluşturuldu

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bursa'dan İstanbul'a 16 Kasım günü iş için gelen tekstilci işadamı Bülent Öztürk bir arkadaşıyla birlikte Gaziosmanpaşa'daki bir bankadan para çekti. Arkadaşı işadamı Öztürk'ü otomobiliyle Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu yakınında bıraktı.
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Metro ile Yenikapı'ya oradan da feribotla Bursa'ya gitmeyi planlayan işadamı Bülent Öztürk'ün etrafı biranda 4 kişi tarafından çevrildi.
ELMAS MATKAP UÇLARIYLA SALDIRDILAR
Gürcü oldukları anlaşılan 4 kişilik gasp çetesi, işadamına elmas matkap uçlarıyla vahşice saldırdı. Yere yatırdıkları işadamını başından yaralayan gaspçılar içerisinde 111 bin lira olan çantayı da alarak kaçtı.
GÜRCÜ GASP ÇETESİ İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlarına elmas matkap uçlarıyla acımasızca saldıran Gürcü gasp çetesini bulmak için özel bir ekip oluşturdu.
SULTANGAZİ'DE KUYUMCUYA SALDIRDILAR
Gürcü gasp çetesi üyesi Sultangazi'de işyerini kapatarak yürüyen bir kuyumcuya aynı şekilde elmas matkap uçlarıyla saldırdı. Şans eseri orada bulunan polis ekipleri gaspçılara müdahale etti. Gaspçılardan 3'ü polis ekip otosunun lastiklerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Gürcü gaspçı Jonı K. ise gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda gaspçılardan Giorgi A.'da Esenyurt'da gizlendiği adreste gözaltına alındı.
Gürcü 3. gaspçı Mamuka J.'de Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Diğer zanlının yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.
GÜRCÜ 3 GASPÇI TUTUKLANDI
Ülkelerinde eski asker oldukları öğrenilen Gürcistan uyruklu 3 gaspçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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