Mate çayı faydaları ve kullanımı - Mate çayı nelere iyi gelir, zayıflatır mı ve faydaları ile zararları nedir?

Mate çayı faydaları ve kullanımı - Mate çayı nelere iyi gelir, zayıflatır mı ve faydaları ile zararları nedir?

Kendine has tadıyla bilinen mate çayının içeriğinde birçok besin maddesi bulunmaktadır. Avrupa’da yerlilerin yeşil altını olarak tanımlanan mate çayı, ayrıca yüksek oranda kafein içermektedir. Mate çayı faydaları nelerdir? Mate çayı zayıflatır mı? Mate çayı nelere iyi gelir? Mate çayının özellikleri nelerdir? Mate çayı zararları ve mate çayının yan etkileri nelerdir? Mate çayı içinde neler var? Mate çayı kullanımı nasıldır? Mate çayı faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Mate Çayı Faydaları Ödem Ve Şişkinliği Giderir Mate çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Ayrıca mate çayı iştahınızı bastırır ve ani açlıkların önüne geçer. Mate çayı ile kilo verme sürecini hızlandırabilir ve ödemin atılmasını kolaylaştırabilirsiniz. REKLAM Kalp Hastalıklarını Önler

Mate çayının içeriğindeki vitaminler sayesinde kalp sağlığı korunur. İçerisinde A, B, C ve E vitaminleri bulunan bu faydalı çayla kan dolaşımı kontrol altına alınır. Yeşil çaya kıyasla daha yoğun bir antioksidan madde içeren mate çayı, vücuda zarar verebilecek maddeleri uzaklaştırarak kişiyi kalp hastalıklarından korur. Vücuda Enerji Verir

Mate çayı, sizi yoğun ve aktif bir güne hazırlayabilir. Yoğun tempolu günlere hazırlıklı olmak için 1 fincan mate çayı tüketebilirsiniz. Gerginliği Ve Stresi Ortadan Kaldırır Mate çayının içeriğindeki vitaminler sayesinde vücudunuz rahatlayacaktır. Gergin ve stresli günlerde bir fincan mate çayı ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Bağırsakları Temizler Mate çayının idrar söktürücü etkisi bilinmektedir. Bu etkisi sayesinde sık sık idrara çıkabilirsiniz. REKLAM Bağırsakları temizlemek için idrar söktürücü etkisi olan yiyecek ve içecekleri tüketmeniz gerekir. Mate çayı bu konuda size yardımcı olabilir. Bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlayan mate çayı, kolon kanserinden korunmanızı ve daha rahat bir mideye sahip olmanızı sağlar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Mate çayının içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde enfeksiyonlara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Mate Çayı Zayıflatır Mı? Mate, kafeoilkinik asitler (CQA'lar) dâhil olmak üzere çeşitli polifenoller içerir. Bu bileşiklerin bağırsaklarda yağ emilimini engelleyerek ve iştahı azaltarak obezite karşıtı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Mate çayı, iştahınızı bastırmaya ve metabolizmanızı artırmaya yardımcı olabilir, bu da kilo verme sürecinde size destek sağlar.

Mate Çayı Nelere İyi Gelir? Enerji ve odaklanmayı artırır.

Kabızlığa yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı korur.

Kötü kolesterolü düşürür.

Sağlıklı kilo kaybına yardımcı olur.

Egzersiz performansını artırabilir

Kan şekerini düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mate Çayının Özellikleri REKLAM Doğal kafein içeriği ile karakterizedir ve mükemmel şekilde uyarır.

Bir dizi vitamin ve mineral içerir.

İçerdiği polifenoller sayesinde antioksidan etkiye sahiptir, bağışıklığı geliştirir ve hücre yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur.

Kardiyovasküler sistemin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

Konsantrasyonu artırabilir.

Kolesterol seviyesini düşürür. Mate Çayı Zararları Fazla tüketimi kişiye bol enerji vereceği için uyku düzenini bozabilir.

Yoğun şekilde tüketimi mide hassasiyeti oluşturabilir.

Kafeinli yapısıyla uykuyu kaçırabileceği için akşam tüketilmesi pek önerilmez.

Hamilelik döneminde ve ameliyat döneminde bu çayın kullanımı önerilmemektedir.

Mate çayının zararları, bilinçsiz tüketimde meydana gelebilir. Bu sebeple de bu çayı tüketmeden önce hastalığınızı takip eden doktora danışmanız önerilir. Mate Çayının Yan Etkileri Kafein içerdiğinden dolayı mate çayının fazla tüketimi, diğer uyarıcılarda olduğu gibi yan etkilere sebebiyet verebilir. Aşırı kafein tüketiminin bazı riskleri şunlardır: Aşırı kanama

Anksiyete

Uykusuzluk

Gerginlik

Glokom

Düzensiz kalp atışı

İshal

Nöbetler

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) Mate Çayı İçinde Neler Var?

REKLAM Mate yaprağı bünyesinde; A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü barındırmaktadır. Mate Çayı Kullanımı Nasıldır? Mate yaprağı, genel olarak aktarlarda paket halinde satılmaktadır. Tarifi ise oldukça pratiktir. Kurutulmuş mate bitkisi, demleme usulü ile hazırlanır. 1 fincan kaynamış suyun içine 1 tutam kadar mate çayı eklenir. Daha sonra 2-3 dakika kadar demlenir ve süzülerek tüketilir.

Çayınız demlendikten sonra dilerseniz içerisine limon veya çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Bu karışım sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez içilebilir. Aç karnına tüketimi daha faydalıdır. Mate Çayı Faydaları Besin açısından zengindir.

Mate çayı hastalıkları önler.

Antioksidandır.

Kolesterolü düzenler ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olur.

Mate çayı sindirimi kolaylaştırır.

Doğal enerji verici etkiye sahiptir.

Vücudunuzu arındırır.

Mate çayı spor için mükemmeldir. Fiziksel dayanıklılığı artırır, antrenman sürenizi uzatır.

Sağlıklı bir kiloda kalmanıza yardımcı olur.

Bir tür doğal antidepresan olarak kabul edilir.