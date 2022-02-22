MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Naci'nin hastalığı vücudunun farklı kısımlarında yaşadığı uyuşukluk ve hissizlik olarak bilinmektedir. Naci zaman zaman ellerini hareket ettirmemektedir. Safiye'nin de ısrarı ile tedavi olan Naci'nin hastalığı kesin olarak bilinmese de hastalığın kas erimesi ile ilgili olduğu biliniyor.

Öte yandan Naci karakteri kitapta yıllar önce hayatını kaybetmiş olduğu biliniyor.