Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker.

Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir.

Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.

MASUMLAR APARTMANI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

