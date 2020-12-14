İşte MasterChef 2020'de elenen isim

MasterChef Türkiye 2020’de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ve sezonun son takım oyunu oynandı. 13 Aralık Pazar akşamı MasterChef Türkiye 120. bölümde Balkan mutfağından yemekler yapıldı. Haftanın eleme adayları arasında oynanacak eleme oyunu sonucunda bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? Serhat mı, Sefa mı? İşte 13 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen isim...
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de sezonun son takım dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanıyor. Oyun öncesinde şefler Balkan mutfağından yapılması istediği yemekleri açıkladı. Bu beş çeşit yemekten oluşan menüyü yapmaları için verilen süre bir saat oldu. Sürenin bitimiyle hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu.
Balkan Mutfağı
- Şile paprika
- Tavce gravce
- Boşnak böreği
- Tavuk büryan ( mişöriz )
- Kaymaçina
Süre sonunda şefler tadım yaptığı yemeklerde hangi takımı daha başarılı bulduğunu açıkladı. Şeflerin açıklamasına göre Kırmızı takımda son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye 2020'nin son beşine kalan ilk isimler oldu.
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? 13 ARALIK 2020
MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu. Bu haftanın eleme adayları, Mavi takımdan Barbaros, Serhat ve Sefa oldu. Bu üç yarışmacı, eleme oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda yarışmacılardan bir saat içinde Danilo şefin imza tabağının hazırlanması istendi. Sürenin sonunda şefler yarışmacıların hazırladığı tabakların tadımını yaptı. Ve tabağın değerlendirilmesini et, sos ve püre ağırlıklı olarak yaptıklarını açıkladılar. Buna göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan, MasterChef 2020'nin dördüncü yarışmacısı Barbaros oldu. Eleme oyununda en zayıf tabağını hazırlayan ve MasterChef hayallerine veda eden, MasterChef'ten elenen isim Sefa oldu.
MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?
Sefa Okyay Kılıç, 13 Haziran 1996 tarihinde Ankara’da doğdu. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan MasterChef Sefa, 2019 yılında Gazi üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu.
Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere'de Fora Restaurants'da çalışma fırsatı bulan ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler aldı.
Türkiye'de düzenlenen birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görevlini sürdüren ve diğer birçok kongreye de katılma fırsatı bulan Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyancayı başlangıç düzeyinde konuşabilmektedir. Hala aktif bir şekilde sürdürmekte olduğu spor hayatını çeşitli branşlarda ilerletmektedir.
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