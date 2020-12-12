MasterChef Türkiye, her hafta dış çekim gerçekleştiriyor. Bu hafta Konya'ya giden MasterChef ekibinin çekim yerlerinden bir tanesi de Tropikal Kelebek Bahçesi oldu. MasterChef yarışmacılarının kelebek vadisindeki eğlenceli halleri izleyicileri de güldürdü. Peki, Tropikal Kelebek Bahçesi nerede? İşte Konya Kelebek Vadisi hakkında...

KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ NEREDE?

Konya’da 2015 yılında açılan ve Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya halkının yanı sıra ulusal ve uluslararası ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3500 m2'lik gezi alanı ile toplamda 7.600 m2'lik bir kullanım alanına sahiptir. 1.600 m2'lik kelebek uçuş alanı 15 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunmaktadır. Bahçede 98 türe ait 20.000 adet bitki bulunmakta, kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlenebilmektedir.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi; Konya Havalimanı’ndan taksi ile 20 dakika içinde, Konya Tren Garı’ndan taksi ile 20 dakika içinde ve Konya Otogarından taksi ile 10 dakika içinde Tropikal Kelebek Bahçesi’ne ulaşabilmektedir.