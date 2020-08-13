MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Bu akşam diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 11. yarışmacı olarak belirlendi. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef'te son 16'ya kimler kaldı? 12 Ağustos MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce lazanya yaptı. Lazanyayı en iyi yapan 6 yarışmacı Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk, Celal oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılar un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Üç gündür son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da son 2'ye kalmayı başardı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı BERKoldu. Berk MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına kalan 11. yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KİMLER KALDI?

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk.