İşte MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye her hafta bir ilimize konuk oluyor ve o yörenin tarihini ve yemek kültürünü ekrana taşıyor. Haftanın ikinci eleme adayının belirleneceği Nevşehir yemeklerinin yapıldığı oyunu Mavi takım kazandı. Ardından yarışmacılar takım içerisinde bireysel dokunulmazlığı elde edebilmek için mücadele etti. Peki MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim aldı?

28 KASIM MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 15. haftanın dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı çıkarmak için kıyasıya yarışan yarışmacılar tabaklarını tadıma sundu. Şefler yaptıkları kritik tadımın ardından kazanan isim olarak Barbaros'u seçti.

Takım oylaması sonucu belirlenen eleme adayı: SEFA

Birinci eleme adayı: UĞUR