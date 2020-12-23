MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında ve Sivaslı'dır. Evli ve iki çocuk annesi olan Özgül, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.