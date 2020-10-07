MasterChef 2020'de kıyasıya devam eden mücadelenin sonunda en başarılı takımı şefler belirledi ve dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sonrasında bu haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. İşte 6 Ekim MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım ve MasterChef eleme adayları...
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi ve şefler yarışmacılardan döner hazırlamasını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak isteyen takımlar, dört farklı çeşit döner hazırlamaya çalıştı. İskender, pilav üstü döner, dürüm döner, tombik ekmek döner için takımlar kıyasıya mücadele etti. Eğlenceli görüntüler ile birlikte nefis bir döner şöleni ortaya kondu. Şefler, yemeklerin lezzeti kadar dönerin kesim ve şekline de puan verdiler. Dönerin takması ve kesmesinde kazanan takım Kırmızı takım oldu.
Bir saat 15 dakika süre verilen döner çeşitleri ve kazanan takımlar şu şekilde;
İSKENDER: Mavi takım
PİLAV ÜSTÜ DÖNER: Mavi takım
TOMBİK EKMEK DÖNER: Kırmızı takım
DÜRÜM DÖNER: Mavi takım
Böylece MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, Mavi takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa siyah önlükleri ile girdi. Yedi yarışmacı, Mehmet şefin özel tarifi olan "Sebze Tartar" yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Bu yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler hem şekil hem de tat olarak Mehmet şefin tabağına en yakın hazırlayan yarışmacıyı açıkladı. Buna göre, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sefa, Kırmızı takımdan Serhat'ı eleme potasına gönderdi. İlk eleme adayı böylece Serhat oldu. Sefa, dönerde hatayı kabullenip beni yazın dediği için Serhat'ı seçtiğini söyledi. Sonrasında Kırmızı takımda oylama yapıldı. Bu oylamada en fazla ismi yazılan kişi Walison, haftanın 2. eleme adayı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!