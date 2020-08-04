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MasterChef Türkiye 2020'nin ilk yarışmacısı belli oldu! MasterChef 15. yeni bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye 2020'nin asıl yarışmacıları belli olmaya başladı. MasterChef macerası için seçilen 28 yarışmacıdan son 16 yarışmacıya kalmak için kıyasıya mücadele verildi ve son 16 için ilk yarışmacı dün akşam belirlendi. İşte MasterChef 2020'den detaylar

04.08.2020 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef

MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan ilk yarışmacı dün akşam belirlendi. 2. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef'te son 16'ya kalmak isteyen 28 yarışmacı kıyasıya bir rekabete giriyor. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF 2020'DE KIYASIYA REKABET

MasterChef Türkiye final turu dün akşam başladı. Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki talaş böreği yaptı. En iyi talaş böreğini yapan 5 yarışmacı ilk 16'ya kalmaya bir adım daha yaklaştı. Talaş böreğini en iyi yapan yarışmacılar Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu.

MASTERCHEF 16'YA KALAN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

Talaş böreğini en iyi yapan 5 yarışmacı MasterChef 2020'nin ilk 16'sına kalarak asıl MasterChef macerasına başlamak için kıyasıya rekabete girdi. Kayısı üzerine yapılan yaratacılıkta ne iyi tabağı çıkaran yarışmacı yani MasterChef 2020'nin ilk 16'sına çıkma şansı kazanan yarışmacısı SERHAT oldu.

MASTERCHEF 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in bu akşam ekranalra gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.

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