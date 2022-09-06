Hint mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tikka masala, bu akşam Masterchef izleyicileriyle buluşuyor. Bol baharatlı yumuşacık tavuk etiyle tika masala özellikle baharat sevenlerin vazgeçilmezi olacak. Orijinal tikka masala tarifinin detayları ise şu şekilde...

TİKKA MASALA PÜF NOKTASI

Tavukları marin ettikten sonra buzdolabında ne kadar uzun süre bekletirseniz tavuklarınız o kadar yumuşak olacak ve baharatlarla harmanlanacaktır. Eğer tikka masalanın yanına yapılan basmati pirinç pilavını tercih ederseniz pirinçleri çok fazla kavurmamaya özen gösterin.

Malzemeler:

- 4 adet kemiksiz tavuk kalça

- 1 adet orta boy soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet orta boy rendelenmiş domates

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 6 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1,5 çay bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı krema

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 5 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Baharat karışımı için malzemeler:



- 1 çay kaşığı keten tohumu

- 1 çay kaşığı kişniş tohumu

- 1 adet kakule

- 1 adet defne yaprağı

- 1 çay kaşığı kimyon tohumu

- 1 çay kaşığı tane karabiber

- 1 adet karanfil

- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

- 1 adet küçük boy kurutulmuş chili biberi

- 1,5 çay kaşığı zerdeçal

- 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu, keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu ekleyin. Düşük ateşte kokuları çıkana kadar karıştırın.

Ardından ezici bir aletin içerisine kakule tohumu, zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek toz haline getirecek şekilde dövün.



Hazırlanan baharat karışımının ismi garam masaladır tika masalaya özgü bir baharat karışımı olarak geçiyor. Garam masalayı bir kavanoz veya tabağa aktarın.

Tavuklarınızı küp küp doğrayın, ardından deri bir kasenin içerisine süzme yoğurt, yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Çırpma teli ile karşımı çırpın.

Sarımsakları ezin ve yoğurtlu karışımın içerisine zencefil ile beraber karıştırın.

Hazırladığınız bu yoğurtlu karışıma garam masaladan 1 yemek kaşığı ekleyin. Ardından tavukları da içerisine ekleyin ve güzelce karıştırın. Buzdolabında yaklaşık 4-6 saat marine edin.

Bir sos tenceresinin içerisinde tereyağını eritin daha sonra minik küpler halinde doğradığınız soğanı ekleyin. Ardından rendelenmiş domates ve domates salçasını ekledikten sonra kavurun. İçerisine defne yapraklarını ekleyin.

Daha sonra oda ısısına gelmiş kremayı içerisine karıştırarak yavaş yavaş ilave edin ve sosun yoğunlaşmasını bekleyin. 15- 20 dakika sonra koyulaşan sosunuzu ocaktan alabilirsiniz, kısık ateşte olmasına dikkat edin.

Ayrı bir tava içerisine bir miktar zeytinyağı dökün. Marine edilen tavukları tavaya ekleyin. 10 -12 dakika orta ateşte pişirin. Arından tavukları sosunuzun içerisine aktarın sosla beraber 10 -15 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra kapağını kapatın ve 15 dakika dinlendirin. Daha sonra servis edin. Afiyet olsun.