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MasterChef'te kim kazandı? 20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan bu akşam ekranlara gelen bölümle devam etti. Dördüncü sezonuyla da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye’de bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Peki 20 Eylül Pazartesi günü itibariyle MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı?

21.09.2021 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef'te kim kazandı? 20 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar, haftanın kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. İki aşamalı tur sonucu belli olacak oyunun ilkinde yarışmacılar tavuk kievski yaptı ve Ateş, Azize, Mert, Sergen, Eren, Mustafa, Milhan, Emre bu aşamayı geçen isimler oldu. İkinci turda belirlenen 8 yarışmacı da tavuk şiş yaptı. Haftanın mavi takım kaptanlığını Azize kazandı. Kırmızı takımın kaptanı olarak da Hamza'yı seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLARI 20 EYLÜL

Kırmızı Takım

Hamza

Araz

Tahsin

Eren

Milhan

Dilara

Şükrü

Safanur

Mavi Takım

Azize

Eren

Hasan

Sergen

Burcu

Mert

Mustafa

Ateş

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