MasterChef'te sezonun son takım oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 12 Aralık Perşembe akşamı; dört ülkeden dört menü ile çeşitli lezzetler yaratıyor. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri galibiyetin sahibi oldu. Peki, 12 Aralık Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 12 Aralık Perşembe günü MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de sezonun son takım oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak son kez mücadele ederken farklı ülkelerin lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te sezonun son takım oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Portekiz mutağı'na özgü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucu Şirin oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Kerem (Takum Kaptanı)
Onur
Erim
Alper
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Beyza
Şirin
Eda