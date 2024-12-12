MasterChef Türkiye'de sezonun son takım oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak son kez mücadele ederken farklı ülkelerin lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...