MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?
Masterchef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacı sayısının azalması, yarışmada rekabetin dozunu artırıyor. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı programın bu haftaki misafiri Vedat Başaran olacak. Osmanlı mutfağında uzmanlığı ile dikkat çeken Başaran, yarışmacılardan Seferceliye (Ayvalı et) yemeği yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 4. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?" İşte 30 Kasım 2024 Cumartesi haftanın son eleme adayı...
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MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belli oluyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. eleme yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 30 Kasım 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 4. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kaan
Şirin
Semih
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (29 KASIM)
MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim Onur oldu.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?
MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.