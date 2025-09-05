Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Cuma MasterChef eleme potasına giden yarışmacı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 5 Eylül eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden son yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 5 Eylül Cuma eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 18:39 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:47
        • 1

          Masterchef Türkiye'de son eleme adayı olan isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 5 Eylül Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef son eleme adayı Nisa oldu.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti Eleme potasına giden 6. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Mert oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Ayla (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Onur

          Eylül

          Özkan

          Sercan

          İhsan

          Cansu

          İrem

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Furkan

          Sezer

          Gizem

          Mert

          Ayten

          Nisa

          İlhan

          Barış

        Yazı Boyutu
