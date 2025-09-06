Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL 2025: Altında rekor serisi sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altında rekor serisi sürüyor! İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 6 Eylül 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın da rekor tazeledi. Yüzde 0,6 değer kazanan gram altın, 4 bin 756 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 07:46 Güncelleme: 06.09.2025 - 09:45
