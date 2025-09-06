Altında rekor serisi sürüyor! İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 6 Eylül 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın da rekor tazeledi. Yüzde 0,6 değer kazanan gram altın, 4 bin 756 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatlarındaki son durum 6 Eylül Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Fed’in bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, altını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan dün ABD’den gelen zayıf istihdam verisi de altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe yol açtı. Ons altın 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da dikkat çekici artışlar kaydedildi. Yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 756 lirayı aşan gram altın da rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.756,20
Satış: 4.756,89
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.584,96
Satış: 3.588,42
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.609,93
Satış: 7.777,52
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 30.973,00
Satış: 31.194,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.172,29
Satış: 15.555,04
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.567,87
Satış: 32.362,85
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.608,40
Satış: 3.612,64
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.334,15
Satış: 4.564,24
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 77.145,00
Satış: 77.866,00
-
- 13