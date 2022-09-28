TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 27 Eylül akşamı seyirciyle buluşan bölümünde yarışmacılar Singapur Noodle için mücadele etti. Leziz tadı ve enfes görüntüsüyle izleyicilerin dikkatini çeken Singapur Noodle yapımı hakkında araştırılanları sizler için derledik. NOODLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR? 4 parça noodle (çin eriştesi)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

10 mantar

1 havuç

1/2 kabak

1/2 kırmızı biber

1/2 sarı biber

1/2 yeşil biber

4-5 taze soğan

1 su bardağı ince doğranmış lahana

1/2 çay bardağı soya sosu

2/3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

SİNGAPUR NOODLE NASIL YAPILIR? İlk olarak mantarları dilimleyin ve soğanları verev olarak doğrayın. Kabak, havuç ve biberleri ince şeritler halinde kesin. Erişteleri kaynayan tuzlu suda 5-6 dakika haşlayın ve süzün. Zeytinyağını wok tavaya alıp ısıtın ve taze soğanları birkaç dakika soteleyip tavadan çıkartın. Mantarları rengi koyulaşıncaya kadar soteledikten sonra diğer sebzeleri ekleyin. Son olarak tuz, karabiber ve soya sosu ile tatlandırın. Afiyet olsun!