Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

MasterChef yarışmasının ilk şampiyonu olan Uğur Kardaş, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye giderek, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Kardaş, yaptığı bir paylaşım sonrası MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!sevk edildiği mahkemece, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı. Fenomen isim serbest bırakıldı.

Giriş: 29.03.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra MasterChef yarışmasının ilk şampiyonu Uğur Kardaş, bölgeye giderek depremzedelere günlerce yardım etmiş ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

  • Sosyal medya hesabından afet bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği sözlerini paylaşan Kardaş,  "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı.

  • MasterChef Uğur Kardaş, yaptığı paylaşımda: "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.

  • Sosyal medya hesabında yayınladığı sözlerin asılsız çıkması sonucunda Adıyaman Havalimanında gözaltına alınan Kardaş hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur” 

  • Gözaltına alınan Kardaş, daha sonra Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.

  • Gelen son bilgilere göre Uğur Kardaş serbest bırakıldı ve haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.