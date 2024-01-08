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        Haberler Televizyon MasterChef şampiyonluk ödülü ne, büyük ödül nedir? MasterChef şampiyonu ne kazanıyor ve birinciye araba mı, ne verildi?

        MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülü belli oldu!

        MasterChef Türkiye'de büyük ödülün ne olduğu gündemdeki yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri üyesi olduğu MasterChef'te final heyecanı sona erdi. Finale yükselen iki isim olan Esra ve Tahsin finalde karşı karşıya geldi. İzleyiciler MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülünü sorguluyor. İşte 2023 - 2024 MasterChef birincisinin kazanacağı ödül...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:29
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de pazar akşamı final heyecanı yaşandı. Kıyasıya rekabetlere sahne olan MasterChef'te son adıma gelindi. Finalistler büyük ödülü ve şampiyonluk kupasını kazanmak için son kez yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne? İşte MasterChef şampiyonluk ödülü hakkında merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLDU?

          Esra ve Tahsin 7 Ocak Pazar akşamı finalist olarak canlı yayında şampiyonluk için mücadele verdi.

        • 3

          Bu yıl şampiyonun kazanacağı ödülü Somer şef açıkladı. Yarışmayı kazanan otomobil ödülünün sahibi oldu.

          Geçtiğimiz sene de Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu.

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        • 4

          MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da şampiyon Esra oldu.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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