MasterChef Milhan Erdem, rakiplerini geride bırakarak ana kadroya girmeyi başardı. MasterChef 2021’de kadroya giren ikinci yarışmacı olan Milhan Erdem’in hayatı merak ediliyor. İşte MasterChef Milhan hakkında...

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya’da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.