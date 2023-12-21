MasterChef Lousiana Chicken tarifi! Lousiana Chicken nasıl yapılır, malzemeleri neler?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam tavuk gecesiydi. Yapılan tariflerden biri çıtır çıtır Lousiana Chicken oldu. Peki, Lousiana Chicken nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...
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Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin yer aldığı yemek yarışması MasterChef'in 185. bölümünde Louisiana chicken yapıldı. Nefis görüntüsüyle merak konusu olan tarif hakkında araştırılan: "Lousiana Chicken nasıl yapılır, malzemeleri neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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LOUISIANA CHICKEN MALZEMELERİ
Lousiana Chicken için gereken malzemeler şu şekildedir;
2 yemek kaşığı paprika
2 çay kaşığı sarımsak tozu
2 çay kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı acı toz biber
2 yemek kaşığı toz karabiber
Yarım bardak süt
Yarım bardak yoğurt
1 yumurta
Tuz
12-15 tavuk kanat
1 bardak un
Yarım bardak mısır nişastası
1 çay kaşığı kabartma tozu
Mısır gevreği
Kızartmak için yağ
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LOUISIANA CHICKEN NASIL YAPILIR?
Tarife başlarken ilk olarak yoğurt ve sütü çırpın ve bu işlemin ardından baharatları ekleyerek 6-7 saat vakumlu poşetin içerisinde dinlendirin. Marine işleminden sonra kaplamayı hazırlayın. Bunun için un, nişasta ve kabartma tozunu harmanlayın ve gevrekleri de rondodan geçirerek karışıma ekleyin. Marinasyondan çıkan tavukları karışıma bulayın ve 180 derece kızartma yağında altın rengi olana dek pişirin. 3 saat sonra bu işlemi tekrar edin. 3-4 dakika pişirilen tavukların fazla yağını peçete yardımıyla alabilirsiniz. Afiyet olsun.
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