HAZIRLANIŞI

Unu eleyin ve ortasını açın. Tuz, bir miktar su, yumurta sarısı ve küp doğranmış tereyağını (soğuk olacak) ekleyin. Bunları kuyunun ortasında parmak uçlarınızla karıştırın.

Yavaş yavaş malzemeleri bir araya getirin. Gerekirse çok kısa yoğurun. Hamuru daha fazla çalıştırmadan hamuru top haline getirin. Streç ile örtün. Hamurun daha sıkı hale gelmesi ve kalan esnekliğini kaybetmesi için soğutun.