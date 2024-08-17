Fransa kafelerinden mutfağınıza gelen lezzet: Kiş tarifi!
Fransa'nın şirin kafelerinin menülerinden eksik olmayan, çıtır hamuru ve nefis dolgusuyla öne çıkan kiş, artık mutfağınıza da taşınıyor! Bu lezzetli Fransız tartının yapımını ve ihtiyacınız olan malzemeleri adım adım derledik. İşte detaylar!
- 1
Paris sokaklarının huzur dolu kafelerinde sıkça karşınıza çıkan kiş, Fransız mutfağının klasiklerinden biri olarak bilinir. Kendi mutfağınızda, bu özel lezzeti yaparak Fransız esintisini sofranıza taşımak ister misiniz? İşte adım adım kiş tarifi!
- 2
MALZEMELER
Hamur için:
500 gr un
10 gr ince tuz
300 grtereyağı
1 yumurta sarısı
Gerektiği kadar su
- 3
Dolgu için:
250 gr füme et
20ml zeytinyağı
Muhallebi için:
2 yumurta
2 yumurta sarısı
250 gr süt
250g ağır krema
Bir tutam tuz
Çay kaşığı kırmızı biber
200g Gruyère peyniri, rendelenmiş veya sevdiğiniz başka peynir
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- 4
HAZIRLANIŞI
Unu eleyin ve ortasını açın. Tuz, bir miktar su, yumurta sarısı ve küp doğranmış tereyağını (soğuk olacak) ekleyin. Bunları kuyunun ortasında parmak uçlarınızla karıştırın.
Yavaş yavaş malzemeleri bir araya getirin. Gerekirse çok kısa yoğurun. Hamuru daha fazla çalıştırmadan hamuru top haline getirin. Streç ile örtün. Hamurun daha sıkı hale gelmesi ve kalan esnekliğini kaybetmesi için soğutun.
- 5
İç harcı için dilediğiniz sebze füme et gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.
Yumurta, krema ve sütü küçük bir kapta karıştırın. Tuz, kırmızı biber ekleyin lezzetlendirin.
- 6
Tart kalıbını yağlayıp ve soğuması için buzdolabına kaldırın. Hamuru 1/16 inç kalınlığında açın. Her yere sabitleyin. İnce hamur açın. Tart kalıbını hamurla hizalayın. Fazla unu fırçalayın.
Hamurun kenarlarını kesin sıfırlayın. Hamuru fırınlayın. 180 derecede renk almasını sağlayın. Bu arada hamurun içini çatal ile delikler açın ve mutlaka ağırlık koyun, örneğin nohut fasulye gibi.
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- 7
Hamur piştikten sonra iç harcını içine yerleştirin. Yumurta krema sosunu da taşmayacak şekilde kiş hamurun içine döktükten sonra. Daha önce 180 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun!