MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. Yarışmacılar 5. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergileyecek. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise son şef ceketinin sahibi olacak. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise MasterChef hayellerine 6. olarak veda edecek. Peki, MasterChef kim kazandı, son ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...