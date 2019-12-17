MasterChef kim kazandı

17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kaptanlar kim oldu? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te bu akşam takımları ünlü isimler belirledi. Demet Akalın Okan Kurt ile Alişan Buse Varol çiftleri Mavi ve Kırmızı takımı belirlemek için tezgah başına geçti. En iyi omleti yapan çift ilk takımı belirledi. Ardından ödül oyunu için yarışmacılar mücadele etti. İşte 16 Aralık MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan eşi Buse Varol ile yarıştı. En iyi omleti yapan isim ise Demet Akalın ile eşi Okan Kurt oldu. Ünlü çift Mavi takım için yarışmacılarını belirledi.
Mavi Takım: Demet Akalın, Okan Kurt, Batuhan, Alican, Cemre
Kırmızı takım: Alişan, Buse Varol, Ekin, Güzide
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği mangal menüsü için kıyasıya yarıştı. Ünlüler ile yarışmacıların mücadelesi izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Yemeklerin hazırlanmasının ardından en iyi menüyü çıkaran takım Mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEMEYE KİM KALDI!
MasterChef'te finale kalan 5 yarışmacı ilk eleme oyunu için yeniden tezgah başına geçti. Güzide, Cemre, Alican, Batuhan ve Ekin eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı Ördek Sirit adlı yemeği yapmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran isim Batuhan, Cemre, Ekin ve olurken ilk elemeye kalan isim ise Alican oldu.
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