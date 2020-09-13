MasterChef kim kazandı

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef'in bu akşamki bölümünde Kırmızı ve Mavi takım Silivri'de takım yarışına girdi. En iyi menüyü çıkaran takım dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu. Peki, MasterChef Türkiye'de elemeye kim kaldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Mavi takım Silivri mutfağını en iyi çıkararak dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEMEYE KİM KALDI?

Elemeye kalan Kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan sadece bir tencereyle yemek çıkarmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran ve dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı Barbaros oldu.

Barbaros ise ilk eleme adayını takım kaptanı olan Arem'i seçti. Böylelikle eleme adayları Furkan, Duygu, Ebru, Ayyüce, Arem ve Eray oldu.