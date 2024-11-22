MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İskenderun yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...