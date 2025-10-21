Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 21 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor!

        21 Ekim Salı akşamı MasterChef'te 7 bölge 7 lezzet teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 21 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 21.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:33
        • 1

          Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 lezzet teması dikkat çekti. Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Bu kapsamda, yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 21 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazanan açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barış bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Barış haftanın ilk eleme adayı olarak Aslı'yı potaya gönderdi. İkinci eleme adayı ise Sümeyye oldu.

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Ayten (Kaptan)

          Hakan

          Özkan

          Çağatay

          Mert

          Sezer

          Eylül

          Çağlar

          Onur

        • 7

          KIRMIZI TAKIM:

          Nisa (Kaptan)

          Furkan

          Gizem

          Sümeyye

          Ayla

          Murat Can

          Barış

          Aslı

