21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor!
21 Ekim Salı akşamı MasterChef'te 7 bölge 7 lezzet teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 21 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
- 1
Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 lezzet teması dikkat çekti. Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Bu kapsamda, yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 21 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazanan açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
- 3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
-
- 4
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barış bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
- 5
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığın sahibi Barış haftanın ilk eleme adayı olarak Aslı'yı potaya gönderdi. İkinci eleme adayı ise Sümeyye oldu.
- 6
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Hakan
Özkan
Çağatay
Mert
Sezer
Eylül
Çağlar
Onur
-
- 7
KIRMIZI TAKIM:
Nisa (Kaptan)
Furkan
Gizem
Sümeyye
Ayla
Murat Can
Barış
Aslı