MasterChef'te kim kazandı? 21 Aralık MasterChef 6. ceketi kim aldı?
MasterChef'te ceket için kıyasıya rekabet devam ediyor. İlk 6 için mücadele verecek Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda'nın ardından şef ceketi için mücadele edecek 6. yarışmacı bu akşamın sonunda belli olacak. İlk etapta yarışmacılar 'trüf mantarı ve kekiklerden' yaratıcı bir yemek yapacak. İkinci etabın konusu ise Esra Tokelli'nin şampiyonluk tabağı olacak. "MasterChef'te kim kazandı? MasterChef 6. ceketi kim aldı?" 21 Aralık Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmacılar ceket için mücadele etmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde son 2 yarışmacı ilk 6'ya kalıp şef ceketini giyebilmek adına tezgah başına geçiyor. İlk 6'ya kalacak olan son 6. yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 21 Aralık MasterChef kim elendi, 6. ceketi kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?
MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.
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MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı şef ceketi için mücadele etme şansını yakalayacak.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı 7. olarak yarışmaya veda edecek.
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İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR
Beyza
Kerem
Semih
Erim
Eda