MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmacılar ceket için mücadele etmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde son 2 yarışmacı ilk 6'ya kalıp şef ceketini giyebilmek adına tezgah başına geçiyor. İlk 6'ya kalacak olan son 6. yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 21 Aralık MasterChef kim elendi, 6. ceketi kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...