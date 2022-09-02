TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Tansiyonun hiç düşmediği yarışmada mavi ve kırmızı takım, takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...