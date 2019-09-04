04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Masterchef kim elendi? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanacak olan MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve Mavi takım dün akşam Darulaceze'de yarıştı ve verilen oyların ardından elenen yarışmacı da belli oldu.
YASİN OLAY ÇIKARDI!
MasterChef Türkiye'nin sekizinci bölümünde mavi takımda yer alan Yasin, kırmızı takıma kızdı. Yasin diğer yarışmacılara, "Senin ne kadar şeytan olduğunu biliyorum" diyerek tepki gösterdi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Cemre aldı. Kırmızı takım da eleme heyecanı yaşandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'in ilk eleme yemeği Somer Şef'in kısır tartar yemeğiydi. Teknik isteyen yemek 4 yarışmacıyı da oldukça zorladı. Somer Şef'in tabağına en çok benzeyen tabak Ekin oldu. Böylece Ekin eleme potasından çıkan ilk isim oldu. Somer Şef'in tabağına en yakın ikinci tabağın sahibi Mustafa oldu. MasterChef'e veda ederek yarışmadan ilk ayrılan yarışmacı ONUR oldu. Eda bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.
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