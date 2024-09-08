MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Giresun tombul fındığı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 8 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 8 Eylül Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 8 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 8 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beril
Alper
Muratcan
Eda
Zeynep
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme potasına giden 7. yarışmacı Akın oldu.
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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?
MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kaan (Kaptan)
Akın
Alper
Kerem
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan
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Kırmızı Takım
Ezgi (Kaptan)
Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Şirin
Zübeyde
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.