MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 8 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 8 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...