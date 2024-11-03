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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 3 Kasım Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli mi?

        MasterChef elenen isim belli oluyor! 3 Kasım Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Adana yer fıstığı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 3 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 3 Kasım Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:20
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        • 1

          MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 3 Kasım Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 3 Kasım MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Erim,

          Alper,

          Akın,

          Ezgi,

          Nigar,

          Onur,

          Semih.

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)

          Kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te iki etaplı finalin ardından, şeflerin değerlendirmesi sonucunda Semih haftanın son eleme adayı oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 1 KASIM?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununu kırmızı takım kazanarak, ikinci tura kalma şansını yakaladı.

          İkinci etabın sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda Emre ödül oyununu kazanarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

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