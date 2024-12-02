MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı özel konukların ağırlandığı MasterChef'te, ekip bu akşam önemli misafirleri ağırlıyor. Eleme gecesinin ardından MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak adına tezgah başına geçiyor. Kaptanlık oyunu konsepti 'Krokan Bush' oldu. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte 2 Aralık Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...
- 1
MasterChef'te eleme gecesine Kaan'ın vedası damga vurdu. 9 kişinin kaldığı yarışmada, rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşamın sonunda belli olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 2 Aralık MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.
- 3
Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
-
- 4
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 5
MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?
MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.