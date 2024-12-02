MasterChef'te eleme gecesine Kaan'ın vedası damga vurdu. 9 kişinin kaldığı yarışmada, rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşamın sonunda belli olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 2 Aralık MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...