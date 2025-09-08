MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlı için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan, 'Yağlama' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibinin mavi takım kaptanı olacağı gecede, kırmızı takım kaptanını kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belirleyecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 8 Eylül Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
- 1
MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde Sercan MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Murat Can ise yedeklerden ana kadroya girmişti. Yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra yeni haftanın takımları belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
- 3
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 4
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Murat Can oldu.
- 5
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.
- 6