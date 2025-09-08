MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde Sercan MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Murat Can ise yedeklerden ana kadroya girmişti. Yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra yeni haftanın takımları belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...