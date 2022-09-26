TV8 ekranlarınında yayınlanan MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek yarışmacılar, gecenin en iyi tiramisu tatlısını yapmak için tezgah başında. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Eylül 2022 Mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...