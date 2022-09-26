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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Eylül 2022 Mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Eylül 2022 Mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni bir haftaya girilirken, kaptanlık oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan 'mascarpone peyniri ve biscotti savoiardi' ana malzemelerinden tiramisu yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı gecede, takımların nasıl oluşacağı ise merak konusu oldu. İşte 26 Eylül 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım...

26.09.2022 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarınında yayınlanan MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek yarışmacılar, gecenin en iyi tiramisu tatlısını yapmak için tezgah başında. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Eylül 2022 Mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...

  • MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR KİM OLDU? 

    MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda belli olacak mavi takım kaptanı henüz belli olmadı. Takım kaptanları belli olunca haberimizi güncelleyeceğiz.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

  • MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isim Şule olmuştu.

  • MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

    MasterChef'te yarışmaya veda eden son isim Vural olmuştu.

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