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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi olacak. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'simit' yapmaların istedi. Kaptanlık oyunu öncesinde, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oluştu?" soruları programı yakından takip eden izleyicilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 19 Ağustos 2024 MasterChef'te kaptanlığın sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:20
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak MasterChef hayallerine veda eden isim Deniz olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçecek. Takım kaptanları kendi stratejisine göre mavi ve kırmızı takımı belirleyecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.

        • 3

          Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

          MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.

        • 6

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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