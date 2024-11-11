MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlar bugün belirleniyor. Şefler yarışmacılardan ülkemizin öne çıkan lezzetlerinden biri olan tantuni yapmalarını istedi. En güzel tantuniyi yapan mavi takım kaptanlığını alacak. Peki, 11 Kasım Pazartesi kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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Haftanın ilk kaptanlık oyununda tantuni rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kaptanları bugün belli oluyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef 11 Kasım Pazartesi 2024 kaptanlık oyunu kazananı...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 11 Kasım Pazartesi kaptanlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Kaan
Nigar
Eda
Semih
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.
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MAVİ TAKIM NASIL OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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