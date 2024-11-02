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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Akdağ aslen nereli?

        MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ kimdir? Mehmet Akdağ kaç yaşında, nereli?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ oluyor. Enerjisi ve bilgisiyle programa renk katan Mehmet Akdağ, MasterChef'in yeni bölümünde mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Akdeniz'in yerel lezzetlerini ve geleneksel Türk mutfağını yeniden yorumlayan Şef Mehmet Akdağ, kaleme aldığı "7 Mehmet" isimli kitabı ile bu yıl dünyanın bir numaralı restoran kitabı seçildi. Peki, Mehmet Akdağ kimdir? İşte MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ'ın hayatına dair bilinmeyenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:43
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        • 1

          MasterChef yeni bölümünde Şef Mehmet Akdağ'ı ağırlıyor. Mehmet Akdağ, mutfağa ve mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağı ve geleneksel lezzetler konusunda uzman bir şeftir. Bu kapsamda Şef Mehmet Akdağ'ın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        • 2

          MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

          Mehmet Akdağ aslen Antalyalı’dır. 1983 yılında dünyaya gelen Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisidir.

          Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır.

          Mehmet Akdağ'ın adını aldığı dedesi Mehmet, Atatürk'ün aşçılarından olan Hacı Hasan'ın çırağıydı.

          Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Akdağ, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.

          Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmiştir.

          Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Şef’in 32 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram kullanıcı adı ise “7mehmetakdag “

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