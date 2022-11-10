TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef yeni bölümde sezonun ikinci kaşığı atılırken, en iyi tabağı çıkaran yarışmacı merak konusu oldu. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu? İşte haftanın eleme adayları...