MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. 24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü özel bölümü, Adile Sultan Kasrında yapıldı. Hababam Sınıfı’nın çekildiği tarihi yerde jüriliği ise konuk olarak katılan öğretmenler yaptı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Adile Sultan Kasrında çekilen Öğretmenler Günü özel bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Beş çeşit yemeğin yapıldığı oyunda konuklar, yemeklerin tadımı sonrasında oylama yaptı. Yedi konuğun verdiği 35 oyun sayımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım, ilk yemekte 7-0 yenilmesine rağmen sonraki yemeklerin hepsini kazanarak genel skorda 18-17 üstünlüğü sağladı. Ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

1- Düğün çorbası: Mavi takım 7-0

2- Zeytinyağlı lahana sarma: Kırmızı takım 5-2

3- Salçalı makarna: Kırmızı takım 5-2

4- Kuzu fırın: Kırmızı takım 4-3

5- Hanımgöbeği: Kırmızı takım 4-3

GÖRKEM’E VERİLEN CEZA!

Görkem, tezgahtan bir şeyleri düşürdüğü için bir dakika köşede tek ayak üstünde bekleme cezası aldı. Tahsin'in ona bakarak gülmesi, Hababam Sınıfı'ndaki o unutulmaz sahneyi hatırlattı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunda şefler, pişirme yöntemi olarak sadece fırın kullanılması istendi. Kırk dakikada yapılan yaratıcı yemekler arasında en iyisini yapan Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, Safanur’u üçüncü eleme adayı olarak seçti. Sonrasında konseyde yapılan oylama sonucunda ismi en çok yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.