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MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef 3. eleme adayı

MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayları merak ediliyor. TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyiciler MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 23 Aralık eleme adayı kim oldu? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

24.12.2021 - 00:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef Türkiye’de bu akşam üçüncü dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.

    Oldukça çekişmeli anlara sahne olan MasterChef Türkiye'de deniz mahsullerinden en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi.

    İşte, MasterChef'te üçüncü eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...

     

  • MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Oyunu, Mavi Takım kazandı.

  • BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

    Kırmızı takımdan son aday eleme potasına gidecek. Burcu ve Sergen, bireysel dokunulmazlık için yaratıcı lezzetler hazırladı.

    Bireysel dokunulmazlığı da Sergen kazandı.

  • HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU? 

    Mert ve Hasan haftanın belirlenen iki eleme adayı oldu. Potaya giden son isim de Burcu oldu. 

     

    Yarışmacıların birer oy kullandığı oylamada en çok adı yazılan Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

     

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