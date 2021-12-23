MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.



Oldukça çekişmeli anlara sahne olan MasterChef Türkiye'de Antalya yemeklerini en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi.



İşte, MasterChef'te ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...